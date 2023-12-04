“حزب الله”: استهدفنا 5 مواقع إسرائيلية قرب حدود لبنان

بيروت: أعلن “حزب الله” اللبناني، الاثنين، أنه استهدف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدات حدودية.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره “استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب (مقابل بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر، أضاف الحزب أن مقاتليه “استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.‏

كما أشار إلى أن مقاتليه “استهدفوا موقع البغدادي الإسرائيلي (مقابل بلدة ميس الجبل اللبنانية ) بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة”.‏

وقال إنه “استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية مناطق حدودية عدة بينها سهم عربة قرب طوفا جنوب بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدتي عيتا الشعب وميس الجبل.

وأفادت بأنه منذ الصباح الباكر “سجل تحليق كثيف وعلى علوّ منخفض لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولا إلى دير العشاير على الحدود اللبنانية ـ السورية”.

كما أشارت الوكالة إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب، وتحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على طول مجرى نهر الليطاني.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجرًا، استهدفت موقعا عسكريا في منطقة بلدة شتولا الحدودية، وقال إنه “رد باستهداف مصادر النيران”.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)