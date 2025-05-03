جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

القدس المحتلة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة غاراتها على جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ.

ولم ترد أي تفاصيل حول موقع اعتراض الصاروخ في الوقت الحاضر.

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة أنّه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتّجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى الحوثيون الهجومين.

في المقابل، أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في اليمن عن ضربات جوية نسبتها إلى الولايات المتحدة استهدفت ليل الجمعة السبت مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس/ آذار بشن هجمات واسعة النطاق على الحوثيين للحد من قدراتهم وردعهم عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتعد هذه الضربات التي سقط خلالها قتلى أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب السلطة في يناير/ كانون الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل وسفن الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل إبادة ممنهجة ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)