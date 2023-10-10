جيش الاحتلال الإسرائيلي: أكملنا إخلاء جميع البلدات المجاورة لسياج غزة

القدس: أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاغاري، الثلاثاء، استكمال إخلاء جميع المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة للسياج الفاصل مع قطاع غزة.

وقال هاغاري في مؤتمر صحافي: “لقد أكملنا إخلاء جميع البلدات المجاورة للسياج”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “يسيطر الآن بشكل كامل على غلاف قطاع غزة، ولم تحدث أي عمليات تسلل الليلة (من قبل مسلحين فلسطينيين)”.

وأردف هاغاري: “نقيم جدارا حديديا من الدبابات والمروحيات والطائرات”، مشيرا إلى أن سياسة جيشه هي “كل من يقترب من السياج يُقتل”.

جاء ذلك عقب تسلل مسلحين فلسطينيين السبت، إلى مستوطنات ومواقع عسكرية محيطة بقطاع غزة وخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتواجدة فيها.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية منذ السبت شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحيث خلف القصف دمارا هائلا بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح.

(الأناضول)