جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 12 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدس: تفيد معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحدثة الخميس، بإصابة 12 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 9 بالمعارك البرية في غزة.

واستنادًا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه ، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 2909، ارتفاعا من 2897 يوم أمس الأربعاء.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن 439 أصيبوا بجروح خطيرة، و767 بجروح متوسطة، و1703 بجروح طفيفة، وبذلك يكون 12 جنديا أصيبوا منذ أمس.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلفت إلى أن من بين هؤلاء 1361 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من 1352 يوم أمس.

كما أشار إلى أن 272 أصيبوا بجروح خطيرة، و458 بجروح متوسطة، و631 بجروح طفيفة.

واستنادًا إلى معطيات جيش الاحتلال أيضًا، فإن 350 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 32 بحالة خطيرة، و234 متوسطة، و84 طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 570، بينهم 233 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

(وكالات)