جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي “ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته)”.

ووفقا لجيش الاحتلال، هناك “402 جندي أصيبوا بجروح خطيرة و689 بجروح متوسطة، و1558 بجروح طفيفة”.

وأشار إلى أن “410 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 46 بحالة خطيرة و254 متوسطة و110 طفيفة”، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.

ومنذ 7 أكتوبر2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(وكالات)