جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا بمعارك غزة خلال 24 ساعة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إصابة 19 جنديا بالمعارك البرية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، الإثنين، فإن حصيلة الجنود الجرحى خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “وصلت إلى 1222 ارتفاعا من 1203 تم رصدهم أمس”.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن مصابي المعارك البرية توزعوا على الشكل التالي “252 أصيبوا بجروح خطيرة، و413 بجروح متوسطة، و557 بجروح طفيفة”.

وفي السياق، بيّنت معطيات الجيش أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، وصل إلى 2672.

وأشارت إلى أن “405 أصيبوا بجروح خطيرة، و695 بجروح متوسطة، و1572 بجروح طفيفة”.

وحتى الإثنين، وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 532، بينهم 195 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.

(وكالات)