جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا بينهم 3 في غزة خلال يوم

القدس: أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 في معارك قطاع غزة.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، بلغ إجمالي عدد الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 4 آلاف و303 جنود، ارتفاعا من 4 آلاف و284، أمس الخميس.

وبحسب المعطيات، أصيب 3 جنود خلال الساعات الماضية بالمعارك البرية في القطاع والتي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 2199 جريحا من 2196، الخميس.

ولم يحدد جيش الاحتلال في معطياته مواقع إصابة باقي الجنود.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 27 جنديا بحالة خطيرة و176 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة يتلقون العلاج حاليا.

وطبقا للمعطيات، قتل 689 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)