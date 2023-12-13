جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا في غزة خلال آخر 24 ساعة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 19 ضابطا وجنديا بالمعارك في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 619 منذ انطلاق العمليات البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان على موقعه الإلكتروني، بارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، إلى 619، بعد أن كان عددهم أمس 600.

وأشار إلى أن من بين إجمالي المصابين 139 جروحهم خطيرة.

واستنادا إلى الموقع، يرتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 1704، بينهم 267 بجروح خطيرة و481 متوسطة و956 طفيفة.

وذكر الجيش أن 444 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن من بينهم 115 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب البرية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ فجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك الليلة الماضية مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال يحصي من يتم السماح بنشر أسمائهم فيما يتعلق بالقتلى من الجنود والضباط.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيدا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(وكالات)