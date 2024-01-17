جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 35 ضابطا وجنديا في آخر 24 ساعة 

القدس: أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بإصابة 35 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية في قطاع غزة بينهم 17 بالمعارك البرية.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 2602 مقارنة بـ 2567 أمس الثلاثاء.

وأشارت معطيات الجيش إلى أن “369 أصيبوا بجروح خطيرة و682 بجروح متوسطة و1524 بجروح طفيفة”.

وبذلك يكون 35 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ يوم أمس.

وأشار الجيش إلى أنه “من بين هؤلاء 1152 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعا من 1135 يوم أمس”.

وأضاف أن “246 أصيبوا بجروح خطيرة و402 بجروح متوسطة و504 بجروح طفيفة”.

وبذلك يكون 17 أصيبوا بالمعارك البرية منذ يوم أمس، في غزة، فيما لم يتضح مكان إصابة الباقين، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض قصفا متبادلا على الجبهة الشمالية مع لبنان.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن “429 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 46 بحالة خطيرة و256 متوسطة و127 طفيفة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 527، بينهم 192 منذ بداية الحرب البرية في القطاع يوم 27 من الشهر ذاته.

(وكالات)