جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 41 جنديا وضابطا خلال 24 ساعة 

القدس: أصيب 41 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 28 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات رسمية لجيش الاحتلال.

وطبقا لمعطيات لجيش الاحتلال المنشورة على حسابه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 2234.

ووفقا لما نشره الجيش، بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الأحد 2193، ما يعني أن 41 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا منذ أمس.

وتفيد المعطيات بأن 28 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تحديد مواقع إصابة البقية.

وتشير معلومات جيش الاحتلال لزيادة عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الاثنين، إلى 965 ارتفاعا من 937 يوم أمس.

ووفقا للمعطيات، بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 211 بحالة خطيرة و347 متوسطة و379 طفيفة.

كما تشير معطيات الجيش إلى أنه بحلول اليوم الاثنين ما زال 454 جنديا وضابطا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 45 بحالة خطيرة و272 بحالة متوسطة و137 طفيفة.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 506 بينهم 172 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خسائر بشرية هائلة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بلغت “21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)