جيش الاحتلال الإسرائيلي: اشتباكات متواصلة مع حماس قرب غزة وقصف مكثف على قطاع غزة

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يزال يشتبك مع عناصر حماس في “سبعة إلى ثمانية مواقع” في محيط غزة الإثنين، وقصف القطاع بشكل مكثف خلال الليل، بعد يومين على العملية العسكرية المباغتة التي شنّتها الحركة.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين “ما زلنا نقاتل. ثمة ما بين سبعة الى ثمانية مواقع في محيط غزة لدينا فيها محاربون يقاتلون الإرهابيين”.

وأضاف “اعتقدنا أنه بحلول البارحة، سنسيطر بشكل كامل. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم”.

الى ذلك، أعلن الجيش قصف “أكثر من 500 هدف” لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت “خلال الليل… بقصف أكثر من 500 هدف لإرهابيي حماس والجهاد الإسلامي”.

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش فجر الاثنين، مشيرا الى أن 2150 إسرائيليا أصيبوا.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 413 فلسطينيا وإصابة 2300.

(أ ف ب)