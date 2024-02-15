جيش الاحتلال الإسرائيلي… الخائب

جيش الاحتلال الإسرائيلي تلازمه خيبة دائمة لا تَني تتعمق وتتفاقم، وصارت منذ أكثر من عقد ترتد عليه، لأنه يريد أن يفرض حالة استعمارية في لحظة تجاوزتها كل أمم العالم، سواء أكانت دولا وأمما محتلة، أم بلدانا وأمما وشعوبا قاومت الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فعلا من ورطة لا يمكن أن يخرج منها وحده، لأنه، في الأصل والغاية، جيش بالنيابة عن قوى إرهابية عالمية متنفِّذة، وأصل وجذر المأزق، الذي آل إليه أنه لا يمتلك الشرعية التي تؤهله في سياق القانون الدولي العام، وهيئة الأمم المتحدة، من أجل أن يحارب على خلفية من الفعالية والمصداقية والتأييد الدولي، كل ذلك غائب في حالة الجيش الإسرائيلي الخائب، الذي يواصل خيبته إلى اليوم الذي غاص فيه في وحل قطاع غزة الشهيدة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب على غزة، لا على المقاومة الفلسطينية كما يدعي، لأن الحرب، كما يجمع المحللون في العالم، لا يمكن أن تسري وتجري على تنظيم سياسي أو مسلح، فقد سارع نتنياهو إلى إعلان الحرب وهو يدرك، مع قيادة أركانه أن الأمر يتعلق بعدو غير متكافئ في المركز النظامي، أي ليس دولة، ومن ثم كل ما يمكن أن يحققه لا يمكن أن يعد انتصارا، لأن الظفر بنتائج الحرب يكون على دولة أو ما في حكمها، وفق ما أطلعنا بشكل واضح وبيَّن، تاريخ الحروب في القرن العشرين، ومنه تم استخلاص معنى الحرب ومعنى السلام، وإسرائيل البلد الشاذ في أصوله وسياقاته، كما في خواتمه لم تتمكن من التكَيّف لا مع السلام ولا مع الحرب.

قام جناح اليمين المتطرف باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 1995، الذي قُدِّم كرجل سلام، بعد ما تبيّن له ولليسار الذي كان يمثله، أن الاستعمار قد ولّى فعلا ولم يعد يصلح لمواصلة الوجود في إسرائيل. وها هو اليوم اليمين المتطرف الشَّرس ذاته، يقوم بالحرب كإجراء وقائي تلجأ إليه الدول للدفاع عن نفسها، وفق ما تقرره دساتير العالم كافة، بما في ذلك دستور الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحوّلت بعد نشأة إسرائيل إلى دولة الإرهاب العظمى، لا تسأل عن عملياتها المارقة والمنفلتة من القانون الوطني والدولي على حد سواء. نعم.. الحرب على غزة هي حرب على الحرب نفسها، ينتظر أن تفقد إسرائيل بعد أقل من سنوات القدرة على شن الحروب، لأن اليوم الموالي لحرب غزة هو هزيمة الحرب كإجراء حربي استندت إليه القيادة العسكرية الإسرائيلية طوال عدوانها المتوالي على البلدان العربية، وعلى الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب على غزة، لا على المقاومة الفلسطينية كما يدعي، لأن الحرب، كما يجمع المحللون، لا يمكن أن تسري وتجري على تنظيم سياسي أو مسلح

وللتوضيح، نقول إن ما ينتظر إسرائيل هو التحقيق في الدمار الذي عانى منه سكان غزة والبحث عن الشواهد العيانية والأدلة الدامغة على وجود كارثة ترتقي إلى حرب إبادة جماعية، أرادها بنيامين نتنياهو وعصابته من أزلام الجناح المتطرف. عندما نشير إلى أن حرب نتنياهو على سكان غزة هي بداية لنهاية الحرب ذاتها، فلأنه جسّد بفعله هذا حالة الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي كانت نهايته نهاية الحرب في ألمانيا نفسها، والأمر ذاته عندما أقدم نتنياهو على جريمة بشعة في غزة على منوال الفاشي الإيطالي موسوليني، الذي قاد إيطاليا إلى هزيمة نكراء، لم تجرؤ بعدها على شن أي حرب، لأن الهزيمة المروعة أقوى من أن تغري الجيش الإيطالي مرة أخرى باللجوء إلى خيار الحرب، أو حتى بالمشاركة فيها مع قوات أممية تحظى بالشرعية الدولية. وفي وضعية الحرب على غزة، كما أرادها نتنياهو هي التي تخرجه كمجرم حرب يحتاج إلى إجراء آخر للإعدام غير الذي لقيه هتلر عبر الانتحار، وغير الذي لقيه موسوليني عبر الشنق العام وعلى رؤوس الأشهاد. وعلى هذا المنوال من المثالين النازي والفاشي سوف يكون مصير رئيس الوزراء المجرم، الذي عَمد إلى الحرب ويَتَعَمّد إطالتها كأفضل سبيل إلى الانفلات من المقصلة القضائية والمحاكمة السياسية والمدنية، بسبب الهزيمة التي مني بها، بعد أن أخفق بشكل مروّع في تحقيق الأغراض التي رسمها وحاول تنفيذها، وقد تلقى الإخفاق والخيبة من الوجهين التاليين:

*المجازر والمسالخ وأشكال الترويع التي ارتكبها في حق أهالي غزة، لا يمكن أن يعد انتصارا، بل هي من صلب حرب الإبادة الجماعية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية التي صاغها ونفذها الجنرال غادي آيزنكوت، قائد أركان جيش الاحتلال ما بين 2015- 2019، والمعروفة «بخطة الضاحية» وقوامها أن يتعقب الجيش كل السكان في المدن والضواحي والأرياف بالقتل والاعتقال والتشريد، لأنهم يمثلون حاضنة «الإرهابيين» من جماعة حماس وقوى المقاومة. فقد أدخل الحرب المسلحة على المدنيين كخطة عسكرية، وهو ما يتنافى مع قوانين الحرب، لكن لمّا يتعلق بكيان شاذ، لا يعمل بالأصالة عن نفسه، بل دائما نيابة عن قوى الاستكبار والإرهاب المطلق، فالأمر مباح ويمكن التغاضي عنه. غير أن الجنرال ذاته الذي فقد ابنه وابن شقيقته في الحرب الجارية في غزة شهر ديسمبر الماضي، يتزعم اليوم الموقف الداعي إلى البحث عن أي صيغة وتفاهم يفضي إلى الإفراج عن المختطفين، ولو بوقف القتال وخروج الجيش من غزة. ولعلّه يتلقى الدرس الموجع لخطته «الضاحية» التي تستهدف المدنيين.

*الوجه الآخر لاستحالة تحقيق الانتصار في حرب ظالمة من الأساس، أن جيش الاحتلال شن حربا على حركة مقاومة تدغم السياسي والعسكري والديني في وعاء واحد، ولا يمكن أن تفصل بينهما في مقاومة شرعية من الناحية السياسية والعسكرية والدينية. فالمقاوم الفلسطيني يؤمن بالأرض ويموت من أجلها، كما يعيش في السياسة والحياة المدنية. والأمر مختلف عند الكيان الإسرائيلي الذي يورط جيشا مدنيا احتياطيا وقاية له من شن المعارك الخاسرة، أو أنه يشارك فيها لمّا يقدّر أنه لن يصاب، أو أن النتيجة صفر ضحية. الجيش الإسرائيلي تعَوَّد على أن عدوانه المتكرر على الفلسطينيين هو امتداد لعمليات المناورة الاستعراضية بالرصاص والذخيرة الحية. ما يقف في وجه بطش السياسة العبرية أن المقاومة الفلسطينية قائمة على الدين وعلى السياسة، قد تهزم السياسة لحين من الوقت، لكن الدين كفيل بأن يعيد المقاومة إلى ما هو أقوى وأعظم وأروع.. فقد بدأت المقاومة بالحجارة ومرت بالصواريخ التي تطال كل إسرائيل وهي لا تريد أن تنتهي بالطائرات المسيرة التي تيسَّر صنعها بناء على تجربة الحرب الظالمة القائمة اليوم في غزة الشهيدة، أي التي يشهد العالم كله على عدالة قضيتها، وعلى ظلم سافر بغيض للعدو انتهت الحرب بإعدامه، بعد ما ارتدت عليه كل ويلات ومأساة وكوارث حلت بالشعب الفلسطيني.

كاتب جزائري