جيش الاحتلال الإسرائيلي: تل أبيب ردّت بالمدفعية بعد إطلاق صواريخ من سوريا

القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن مدفعيته قصفت مناطق في سوريا، حيث تم إطلاق صاروخين منها تجاه إسرائيل وسقطا في أرض خالية.

وفي واقعة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً تجاه ما سماه “هدفاً مشبوهاً” خرج من لبنان ووصل إلى إسرائيل، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأدى إطلاق المقذوفات من سوريا لإطلاق صفارات الإنذار في بلدة علما قرب الحدود اللبنانية، وفي أفيني إيتان بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع “حزب الله” اللبناني ومسلحين في سوريا، في الأيام الماضية، تزامناً مع ردّها على هجوم شنّه مسلحو حركة “حماس” من غزة على إسرائيل، مطلع الأسبوع الماضي.

(رويترز)