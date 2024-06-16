جيش الاحتلال الإسرائيلي: “حزب الله” أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر

تل أبيب: قال المتحدث باسم جيش الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة “12” العبرية الخاصة إن “حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر”.

وأوضح هاغاري: “سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض”.

وقال إن “حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل”.

وتابع: “هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة”.

وحتى الساعة 21:25 ت.غ، لم يصدر عن “حزب الله” تعليق على تصريحات متحدث الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي، في أول أيام عيد الأضحى، قصفا جويا ومدفعيا على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لـ12 ساعة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)