جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ “مقذوفين” أُطلقا ليل الثلاثاء-الأربعاء من وسط قطاع غزة باتجاه إسرائيل لم يسفرا عن إصابات، إذ اعترضت دفاعاته أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وقال الجيش في منشور على تطبيق تليغرام إنّ صفّارات الإنذار دوّت عند منتصف الليل (22,00 ت غ) في منطقة النقب الغربي، بعد “رصد عبور مقذوفين إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنّه “تمّ بنجاح اعتراض أحد هذين المقذوفين، بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة”.

وكانت إسرائيل أعلنت أيام السبت والأحد والإثنين، أنّها تعرّضت لقصف من قطاع غزة لم يخلّف خسائر، إذ إنّ كلّ المقذوفات التي أطلقت باتجاهها تم اعتراضها بنجاح، أو سقطت في مناطق غير مأهولة.

(وكالات)