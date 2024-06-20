جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الغربي

القدس: قالت قناة عبرية، الخميس، إن أكثر من 10 صواريخ أطلقت من لبنان، على شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وقالت القناة 12: “رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان على بلدتي شوميرا وزرعيت”.

وأوضحت أن صاروخا أصاب منزلا في بلدة زرعيت في الجليل الغربي.

وأشارت القناة العبرية إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، بينها زرعيت وشوميرا وعرب العرامشة.

بدوره، قال “حزب الله” في بيان: “قصفنا ثكنة زرعيت الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو في دير كيفا”.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال “فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جُويّا في حزب الله، والمسؤول عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات ضد الأراضي الإسرائيلية، وبالتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جُويّا”، على حد قوله.

جاء ذلك بعد أن نعى “حزب الله” في بيان سابق “عباس إبراهيم حمزة حمادة (فضل إبراهيم)، مواليد عام 1985، من بلدة الشهابية جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

وباستشهاد حمادة، ارتفعت حصيلة شهداء”حزب الله” إلى 347 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات للحزب.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن شخصا استشهد في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في طريق بلدة ديركيفا لجهة بلدة صريفا جنوب لبنان.

وأفادت بأن الغارة التي شنتها المسيرة على سيارة بطريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا “أسفرت عن سقوط شهيد”.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(وكالات)