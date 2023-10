جيش الاحتلال الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي وسط البلاد- (فيديوهات)

القدس: دوت صافرات الإنذار، الأحد، في منطقة وسط إسرائيل، وفق بيان صدر عن الجيش، فيما تعرضت مدينة عسقلان جنوبي البلاد لقصف شديد، بحسب قناة (12) العبرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل، والتي تشمل “تل أبيب الكبرى” وتضم عددا من المدن الحيوية.

Hamas has announced their attempt to Target the International Airport in the City of Tel Aviv right now with over 150 Rockets having been launched from the Gaza Strip; Iron Dome Batteries are trying to Intercept as many Rockets as possible. pic.twitter.com/2FHESGz6jM

