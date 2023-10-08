جيش الاحتلال الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي وسط البلاد- (فيديوهات)

القدس: دوت صافرات الإنذار، الأحد، في منطقة وسط إسرائيل، وفق بيان صدر عن الجيش، فيما تعرضت مدينة عسقلان جنوبي البلاد لقصف شديد، بحسب قناة (12) العبرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل، والتي تشمل “تل أبيب الكبرى” وتضم عددا من المدن الحيوية.

Hamas has announced their attempt to Target the International Airport in the City of Tel Aviv right now with over 150 Rockets having been launched from the Gaza Strip; Iron Dome Batteries are trying to Intercept as many Rockets as possible. pic.twitter.com/2FHESGz6jM — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Footage from Israel of the last barrage of rockets launched towards Tel Aviv from Gaza being intercepted by Iron Dome pic.twitter.com/pgI16VOLmR — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 8, 2023

بدورها، ذكرت قناة (12) الخاصة أن مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، تعرضت لإطلاق عدد كبير من الصواريخ من قطاع غزة.

ولم تذكر القناة فيما إذا وقعت إصابات أو أضرار مادية جراء القصف على عسقلان.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.

(وكالات)