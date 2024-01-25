جيش الاحتلال الإسرائيلي: فرقة كوماندوز تخوض اشتباكات ضارية بخان يونس 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن فرقة من قواته الخاصة تخوض اشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين في قلب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن “فرقة كوماندوز (قوات خاصة) تواصل هجومها في منطقة خان يونس، وتكثف من سيطرتها العملياتية في معاقل مسلحي (حركة) حماس”.

ومقرا بأنه يواجه مقاومة شديدة، أضاف أن قواته تخوض “اشتباكات ضارية” خلال “احتكاكات كثيرة” مع مقاتلين فلسطينيين.

وتابع: “يخوض الجنود المتخصصون في حرب العصابات القتال وسط ظروف ميدانية حافلة بالتحديات”.

ومضى قائلا: “داهم الجنود مقر قيادة تابعا لقائد جهاز الاستخبارات الخاص بحركة الجهاد الإسلامي ومقر قيادة آخر تابعا لحماس، وعثروا على كميات كبيرة من أمشاط الذخيرة وقطع السلاح وأجهزة اتصالات تكتيكية ووسائط الرؤية الليلية والخرائط والمعلومات الاستخبارية القيّمة”، وفق تعبيره.

وحتى الساعة 12:30 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس” بشأن ما ذكره جيش الاحتلال، الذي يشن حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية عن قتل وإصابة ضباط وجنود إسرائيليين، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب قُتل 556 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 219 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر، وفق معطيات الجيش على موقعه.

وحتى الأربعاء، استشهد جراء العدوان الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و700 فلسطيني، وأصيب 63 ألفا و740، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)



