سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قاعدة عسكرية تعرضت لأضرار جسيمة في الشمال

20 - نوفمبر - 2023

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القدس: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن إصابة قاعدة عسكرية في الشمال بأضرار جسيمة، نتيجة إطلاق نار من الجانب اللبناني.
وقالت الإذاعة إن “أضراراً جسيمة لحقت بقاعدة عسكرية في الشمال إثر إطلاق نار من لبنان“، دون ذكر اسم القاعدة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان “حزب الله” اللبناني، استهدافه ثكنة “بيرانيت” مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية، مرّتين متتاليتين صباحًا، بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتحقيق “إصابة مباشرة”.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن صفّارات الإنذار دوّت أيضاً في مستوطنة “كريات شمونة”، ومناطق أخرى قريبة من الحدود مع لبنان.
وقالت إن “طائرات مسيّرة مفخخة اخترقت (الحدود) من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة”، دون أن تحدد مواقع سقوطها، ومدى ارتباط الواقعة بحادث استهداف القاعدة العسكرية.
وأضافت: “لم تقع إصابات أو أضرار، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر النيران بالمدفعية”.
من جهتها، تحدثت القناة 12 العبرية عن اعتراض الجيش “من 2 إلى 3 طائرات مسيّرة متفجرة (مفخخة)” خلال اليوم.
وبوتيرة يومية، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،، تشهد حدود لبنان الجنوبية قصفاً متبادلاً متقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

(الأناضول)

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  1. يقول غالب مغلوب:
    نوفمبر 20, 2023 الساعة 2:53 م

    ارفع القبعة للحزب

    رد

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