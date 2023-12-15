جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي ثالث بمعارك الجمعة شمال غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي ثالث في صفوفه اليوم الجمعة، بمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “الرائد (احتياط) تومر شلومو ميارا، 28 عاما، المجند في كتيبة الهندسة 710، قتل اليوم الجمعة في معركة شمال قطاع غزة”.

وذكر الجيش أنه بذلك يرتفع عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 450، بينهم 119 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ فجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وضابط وإصابة 4 بجروح “خطيرة” في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)