 جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار من الغارات الجوية في القدس.

(وكالات)