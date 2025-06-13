 جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أرشيف
تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار من الغارات الجوية في القدس.
(وكالات)
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ربما رب العالمين سيضع سر قوته في أحرار أنصار الله الحوثيين، من يدري نأمل ذلك يا مالك ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
اللهم كن أنت الرامي لهذا الصاروخ اليمني الشجاع اللهم دمر به عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒
ربما رب العالمين سيضع سر قوته في أحرار أنصار الله الحوثيين، من يدري نأمل ذلك يا مالك ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
اللهم كن أنت الرامي لهذا الصاروخ اليمني الشجاع اللهم دمر به عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒