سياسة | دولي

 جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ 52 دقيقة

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تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار من الغارات الجوية في القدس.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 13, 2025 الساعة 5:59 م

    ربما رب العالمين سيضع سر قوته في أحرار أنصار الله الحوثيين، من يدري نأمل ذلك يا مالك ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 13, 2025 الساعة 6:04 م

    اللهم كن أنت الرامي لهذا الصاروخ اليمني الشجاع اللهم دمر به عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒

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