جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننقل مركز ثقلنا نحو لبنان مع اقتراب استكمال المهمة بغزة 

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن الجيش ينقل ثقل عمله إلى الشمال على الجبهة اللبنانية، مع اقتراب استكمال مهماته في قطاع غزة.

حديث غالانت جاء في ختام تمرين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاكي القتال البري على الأراضي اللبنانية، وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.

وأضاف: “نحن نحرك مركز الثقل نحو الشمال (جنوب لبنان) مع اقتراب استكمال المهام في الجنوب (غزة)”.

واضاف: “لدينا مهمة في الشمال لم تنفذ، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان (المستوطنين القريبين من حدود لبنان) إلى منازلهم”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان العديد من المستوطنات الحدودية مع جنوب لبنان، مغادرتها في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب تبادل القصف على طرفي الحدود مع “حزب الله” والمستمر منذ ذلك الحين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء قوات الاحتلال حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(وكالات)