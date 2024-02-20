جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ “بعد أيام” تحقيقاته الداخلية في “إخفاق” 7 أكتوبر

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيبدأ خلال أيام تحقيقاته الداخلية في “إخفاق” 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما هاجم مقاتلو حركة حماس عددا من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله: “ستبدأ في الأيام المقبلة التحقيقات الداخلية في أحداث 7 أكتوبر، في كافة وحدات الجيش الإسرائيلي”، متوقعا أن تستمر “نحو 3 أشهر”.

واعتبر هاليفي أن الوضع العملياتي الحالي في مسار الحرب الدائرة “يسمح ببدء التحقيقات، مقارنة بما كان عليه الحال”، وذلك بمثابة رد على منتقدي فتح تحقيقات في “إخفاق” 7 أكتوبر بينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة جارية.

ولم يسبق أن أجرى الجيش تحقيقا في “إخفاق” 7 أكتوبر، حين فاجأت حماس إسرائيل بهجوم على 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية في محيط قطاع غزة، كما لم يصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليقا فوريا على تصريحات هاليفي.

وعقب إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، أقر مسؤولون إسرائيليون بـ”المسؤولية” عما حدث، ووصفوه بـ”الفشل والإخفاق الأمني”، باستثناء نتنياهو.

وكان العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هاليفي، قالوا في الأشهر الماضية إن ما جرى في ذلك اليوم بمثابة “إخفاق أمني وعسكري واستخباري وسياسي إسرائيلي”.

وفي السياق، طالب العديد من السياسيين الإسرائيليين نتنياهو بتحمل المسؤولية وفتح تحقيق في الأمر، ما تسبب في اندلاع خلافات داخل الحكومة على خلفية اختلاف في الآراء بين بعض الوزراء لا سيما اليمينيين من جهة، والوزير في المجلس الحربي بيني غانتس، وهاليفي، من جهة أخرى، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في “إخفاق” 7 أكتوبر.

(الأناضول)