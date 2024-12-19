استشهاد 9 يمنيين في غارات إسرائيلية على صنعاء والحديدة- (صور وفيديو)

اليمن: قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي، إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص في اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت القناة أن سبعة قتلوا في ضربة على ميناء الصليف، بينما قتل اثنان في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأعلنت جماعة الحوثي، اليوم تنفيذ عملية ضد هدفين عسكريين نوعيين في مدينة يافا، بصاروخين باليستيين من طراز “فلسطين 2”.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع: “نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية قصفت فيها هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

وأضاف أن “العملية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2 وحققت أهدافها بنجاح”.

مشاهد جديدة لمبنى الجيش الإسرائيلي المدمر بفعل الصاروخ اليمني الحيدري في “رمات غان” بـ يافا “تل أبيب” المحتلة. pic.twitter.com/6Juh1wlKcs — عَمَّارْ بَخِيت (@wxw_88) December 19, 2024

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس أنّه شنّ غارات جوية على “أهداف عسكرية” تابعة لجماعة الحوثي.

وقال الجيش في بيان، إن 14 طائرة حربية تابعة له هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “تمت مهاجمة 5 أهداف في اليمن، وأسقطت 14 طائرة حربية عشرات القنابل”.

وأضافت: “في الموانئ، تعرضت القاطرات التي تجلب السفن للهجوم، وتم شل القدرة على جلب البضائع”.

فيما ذكرت القناة “13” العبرية، أن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا في العاصمة صنعاء منذ بداية الحرب في غزة.

وتابعت: “نُفذ الهجوم بعد تخطيط استمر أسابيع، وعقب نحو ساعة من تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد، إثر إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن، تم اعتراضه خارج الأراضي الإسرائيلية”.

وليلة الخميس، أطلقت جماعة الحوثي صاروخا نحو إسرائيل أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ، وفق متحدث الجيش دانيال هاغاري في بيان مصور.

وتابعت القناة العبرية أن “الهجوم (الإسرائيلي) أصاب 3 موانئ مهمة للحوثيين بالشلل”.

صورة متداولة لآثار انفجار، بعد إطلاق صاروخ صوب وسط فلسطين المحتلة . pic.twitter.com/DRfOicF1z9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات متعددة في مدينة القدس، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

من جهتها، أفادت مصادر بسماع دوي انفجار شرق تل أبيب، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط إسرائيل.

عاجل .. مقطع متداول لفشل أحد صواريخ القبة الحديدية على اعتراض صاروخ اطلق صوب وسط فلسطين المحتلة . pic.twitter.com/ENdsYcytmC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا على هدف عسكري إسرائيلي في يافا.

الإعلام العبري: صافرات الإنذار التي دوت في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة بسبب إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/D3Y000kVzG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

(وكالات)