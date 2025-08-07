جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض مسيرة قادمة من الشرق

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق، دون تحديد الجهة التي أطلقتها بشكل دقيق.

وقال الجيش، في بيان: “سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة بدون طيار أطلقت من جهة الشرق”.

وأشار إلى أن صافرات الإنذار لم تُفعّل وفقا للسياسة المتبعة، دون ذكر الأسباب.

ولم يحدد الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرة، لكن عادة تستخدم عبارة “من جهة الشرق” للإشارة إلى إطلاقها من الأراضي اليمنية، حيث تنشط جماعة الحوثي في استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء العدوان على غزة.

ولم ينشر جيش الاحتلال مزيدا من التفاصيل عن الحادثة.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت جماعة الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات أطفال ونساء.

(وكالات)