جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض جسم جوي أطلق من جنوب لبنان

تل أبيب: تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن اعتراض جسم جوي أُطلق من جنوب لبنان نحو مستوطنة ديشون في منطقة الجليل الأعلى.

وقال الجيش، في بيان: “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في مستوطنة ديشون، بالجليل الأعلى، نجح الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من الأراضي اللبنانية”.

يأتي ذلك فيما لم يصدر عن “حزب الله” أو الفصائل اللبنانية والفلسطينية الأخرى في لبنان تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 21:20 ت.غ.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.

(الأناضول)