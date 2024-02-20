شهداء وجرحى في مقر “أطباء بلا حدود” بغزة.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة المواصي غرب خان يونس

غزة: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، نقل شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة “أطباء بلا حدود” غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقالت الجمعية، في منشور عبر منصة (إكس): “أنهت فرق الإسعاف التابعة للجمعية مهمة إخلاء شهيدين وثمانية جرحى من مقر منظمة أطباء بلا حدود في شارع الرشيد غرب محافظة خانيونس”.

وأضافت: “تم تنفيذ المهمة بالتنسيق والمرافقة مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)”.

The Palestine Red Crescent Society (PRCS) ambulance teams completed the mission of evacuating two martyrs and eight injured individuals from the Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders) headquarters on Rashid Street, west of Khan Yunis governorate. The mission was… — PRCS (@PalestineRCS) February 20, 2024

ولفتت إلى أنه “تم نقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية في مدينة رفح”.

ومساء الثلاثاء، توغلت الآليات والدبابات التابعة للجيش الإسرائيلي بشكل سريع ومفاجئ في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط أحد الشاليهات السياحية في منطقة القرارة غرب خان يونس، تلاه توغل للآليات والدبابات إلى المنطقة وسط إطلاق نار كثيف، بينما وصلت الآليات إلى ميناء خان يونس.

وأوضح أن قوات الجيش المتوغلة قامت بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة نحو سيارة إسعاف ومركبة مدنية، وأحرقت مركبة أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق الساحلي.

وأشار إلى قيام الجيش الإسرائيلي بفصل الطريق الساحلي الذي يربط بين خان يونس ورفح.

يُذكر أن منطقة المواصي تضم أعدادا كبيرة من خيام النازحين، وكان الجيش الإسرائيلي قد صنفها سابقًا كمنطقة آمنة، وطالب سكان غزة والمناطق الشمالية والمحافظات الوسطى بالانتقال إليها.

وذكر مراسل الأناضول أن المنطقة تشهد معارك ضارية بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش المتوغلة.

وتقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما لخان يونس، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة وتمتد داخل أطراف مدينة دير البلح (وسط).

وتتبع الثانية لمحافظة رفح، وتقع في أقصى الشمال الغربي منها، وتضم في أغلبها أراضي زراعية وكثبانا رملية قاحلة.

وتشير تقديرات محلية إلى أن عدد سكان المواصي نحو 9 آلاف شخص، من بينهم نحو ألفين من مواصي رفح.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)