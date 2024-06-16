جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من التصعيد بسبب تبادل إطلاق النار مع حزب الله

القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأميرال دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنكليزية “تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها”.

وأطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران الأسبوع الماضي أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادلت فيها الجماعة إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.

وبعد تبادل كثيف نسبيا لإطلاق النار على مدى الأسبوع المنقضي، تراجع إطلاق النار اليوم الأحد من حزب الله لكن جيش الاحتلال قال إنه نفذ عدة ضربات جوية ضد أهداف للجماعة في جنوب لبنان.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للأعمال القتالية على الحدود الجنوبية للبنان. وتقول جماعة حزب الله إنها لن توقف إطلاق النار ما لم يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال هاغاري “ستتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان”.

(وكالات)