جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلف آلية عسكرية محترقة بإحدى مدارس الأونروا في رفح- (فيديو)

غزة: خلّف الجيش الإسرائيلي من مناطق غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، آلية عسكرية في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بعد تراجعه منها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطه أحد النشطاء الفلسطينيين لآلية عسكرية محترقة من الداخل إحدى مدارس “الأونروا” في رفح.

وتظهر الآلية في مدرسة “الرياض” بالحي السعودي غربي رفح، كما أشار مصور الفيديو في تعليقه عليها.

وقال المصور: “كما نشاهد الدبابة العسكرية التي تركها الجيش الإسرائيلي في الحي السعودي في مدرسة الرياض”.

مصادر محلية: احتراق ناقلة جند إســـرائيلية بعد استهدافها وهروب جنود الاحتلال منها، في مدرسة رياض داخل الحي السعودي غرب رفح. pic.twitter.com/XXdgRoXhV2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 5, 2024

وتشهد منطقة الحي السعودي غربي رفح تقدمًا وتراجعًا للآليات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية.

وخلال تراجع الآليات، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال عدد من الشهداء في الشوارع والمنازل.

وشهد الحي السعودي معارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي جراء توغله في الحي.

وفي بيانات سابقة، أعلنت فصائل فلسطينية استهداف آليات وجنود إسرائيليين متوغلين في المناطق الغربية لرفح، بما في ذلك الحي السعودي.

(الأناضول)