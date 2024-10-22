جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء أبنية في أحياء من ضاحية بيروت الجنوبية- (تدوينة)

القدس: وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء إنذارات بالإخلاء إلى سكان مبانٍ في ثلاث مناطق ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، محذرا من أنه سيستهدفها “على المدى الزمني القريب”.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس خرائط لمبانٍ في حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة، متوجها الى سكانها والقاطنين قربها بالقول “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله… من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الليلكي

🔸برج البراجنة ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/gjRa0QC2a8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024

(وكالات)