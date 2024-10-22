سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء أبنية في أحياء من ضاحية بيروت الجنوبية- (تدوينة)

22 - أكتوبر - 2024

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القدس: وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء إنذارات بالإخلاء إلى سكان مبانٍ في ثلاث مناطق ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، محذرا من أنه سيستهدفها “على المدى الزمني القريب”.
ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس خرائط لمبانٍ في حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة، متوجها الى سكانها والقاطنين قربها بالقول “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله… من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

(وكالات)

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