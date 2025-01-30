جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي اعتراض مسيرة جمع معلومات لـ”حزب الله”

القدس المحتلة: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اعتراض طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، تستخدم لجمع المعلومات.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “اعترض سلاح الجو مسيرة جمع معلومات لحزب الله اللبناني أُطلقت نحو إسرائيل حيث لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة”.

ولم يدل جيش الاحتلال بمزيد من المعلومات حول مكان اعتراض المسيرة، كما لم يعلق الحزب على ادعاء الجيش حتى الساعة 10:30 (ت.غ).

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: “هذه هي المرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار التي يعترض فيها الجيش الإسرائيلي مسيرة داخل الأراضي اللبنانية”.

وبدأ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورغم انتهاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني خلال الحرب الأخيرة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي حددها بـ60 يوما وانتهت فجر الأحد الماضي، امتنعت إسرائيل عن تنفيذ الانسحاب.

إلا أن البيت الأبيض أعلن مساء الأحد عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.

ووصل عدد الخروقات الإسرائيلية في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر 2024 إلى 808، وفق إحصاء استنادا لوكالة الأنباء اللبنانية.

(الأناضول)