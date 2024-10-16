جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بمزيد من قواته إلى الضفة الغربية

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، دفع مزيد من قواته إلى الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة “عيد العرش” اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم ويستمر أسبوعا.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء عدة سرايا من الجنود لمهام دفاعية في القيادة الوسطى العسكرية خلال عيد العرش اليهودي”.

وأضاف: “استدعاء القوات سيسمح بتعزيز حماية البلدات في المنطقة وعند العائق الأمني في منطقة التماس وجاهزية القوات لسيناريوهات مختلفة في المنطقة” في إشارة إلى المستوطنات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

ووفقا لمعطيات منظمة “السلام الآن” اليسارية الإٍسرائيلية، فإن هناك نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية.

ولم يشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، إلى إنذارات بوجود هجمات فلسطينية وشيكة.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 756 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(وكالات)