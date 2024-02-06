جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنيين لجامعة الأقصى غرب مدينة غزة

غزة: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مبنيين لجامعة الأقصى الحكومية غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما، كما أطلق عيارات نارية وقنابل دخانية باتجاه نازحين داخل الحرم الجامعي.

و نقل شهود عيان، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل غرب مدينة غزة وقصف مبنيين داخل الحرم الجامعي، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل”.

وأوضح أن “قوات الجيش وجرافاته العسكرية المتوغلة جرفت سور الجامعة، وأطلقت عيارات نارية وقنابل دخانية باتجاه نازحين داخل الحرم الجامعي”، دون أن يتبيّن وقوع ضحايا أو إصابات في صفوفهم.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، لا تزال قوات جيش الاحتلال تستهدف محيط مقر جامعة الأقصى بالقذائف المدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في مباني الجامعة ومحتوياتها، بحسب شهود عيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يواصل القتال في غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، والتوغل شمالي ووسط القطاع.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأ جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، لتتبعها بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء “27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)



