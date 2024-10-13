سياسة | عربي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أسر عنصر من “حزب الله” في نفق تحت منزل

13 - أكتوبر - 2024

صورة من الأرشيف لأحد أنفاق "حزب الله" في لبنان- ا ف ب

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: في وقت تستمر جبهة الجنوب بالاشتعال، في ظلّ محاولات التوغل البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ادّعى هذا الجيش أسر عنصر من “حزب الله”  داخل مجمع تحت الأرض.

ونشرت ضابطة في جيش الاحتلال صورة مموّهة لأحد العناصر وهو يجلس عارياً على الأرض، وبجانبه جندي اسرائيلي، وأرفقتها بتعليق: “خلال نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث عناصر مع فتحة خروج مجاورة”.

وأضافت الكابتن إيلا: “لقد فرضت القوات طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق، وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار تحصّن فيه مخرب تابع لمنظمة “حزب الله”، إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة“.

وتابعت: “بعد استسلام واعتقال المخرّب، استجوبه المقاتلون في الميدان، ثم نقلوه إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيلية”.

 وختمت: “هذا وتستمر قوات جيش الدفاع في نشاطها في المنطقة”.

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