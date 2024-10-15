جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القبض على 3 من أعضاء قوة الرضوان جنوب لبنان

القدس:أعلن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه أسر ثلاثة عناصر من حزب الله، ما يرفع الى أربعة عدد المقاتلين الذين أعلن أسرهم منذ بدئه العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر أيلول/سبتمبر.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأنه عثر “على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله”، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن داخله ثلاثة عناصر “من قوة الرضوان (وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة”. وزعم “القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا… ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل”.

(وكالات)