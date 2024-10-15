سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القبض على 3 من أعضاء قوة الرضوان جنوب لبنان

15 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

القدس:أعلن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه أسر ثلاثة عناصر من حزب الله، ما يرفع الى أربعة عدد المقاتلين الذين أعلن أسرهم منذ بدئه العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر أيلول/سبتمبر.
وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأنه عثر “على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله”، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن داخله ثلاثة عناصر “من قوة الرضوان (وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة”. وزعم “القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا… ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل”.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إبادة غزة.. 47 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق في القطاع- (صور)
منذ 16 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان منطقتين في شمال قطاع غزة- (تدوينة)
24 - أبريل - 2025
الهلال الأحمر الفلسطيني يندّد بـ”كذب” يشوب تقرير الجيش الإسرائيلي بشأن قتله مسعفين في غزة
20 - أبريل - 2025
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي 
20 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية