جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة- (فيديو)

غزة: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة، وفق شهود عيان ومقاطع مصورة.

و نقل شهود عيان ومقاطع مصورة، أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مخيم جباليا، تضم مئات النازحين.

وتداول إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق استهداف هذه المدرسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول وجود دماء في ساحة المدرسة، فضلا عن اندلاع الحرائق في المبنى المستهدف.

وفي مقطع آخر، قال أحد النازحين (لم يكشف عن اسمه)، “أحد الصفوف في المدرسة (كان فيه نازحون) تم قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أسفر عن وجود عدد من الشهداء والجرحى”.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حول إجمالي الشهداء والجرحى في المستشفى.

كما لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال بشأن العملية حتى الساعة 21:45 تغ.

ومنذ أيام، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة في مخيم جباليا يتخللها قصف جوي ومدفعي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية.

والأحد، أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، أنها أجهزت على “13 جنديا إسرائيليا في منطقة الفالوجا، في بلدة جباليا، دون وجود أي تأكيد أو نفي إسرائيلي.”

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا”، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)