جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى جنوبي لبنان دون وقوع إصابات- (فيديو)

جنوب لبنان- استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات بسبب عدم انفجار القذيفة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بـ “سقوط قذيفة مدفعية معادية عيار 155، في باحة مستشفى ميس الجبل الحكومي، دون أن تنفجر بفضل العناية الإلهية”.

ولفتت إلى أن “جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (خاص) عملت على إخلاء عائلة في ميس الجبل بعد تعرّض المنزل للقصف ومعلومات عن إصابة طفيفة”.

وأشارت الوكالة إلى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف تلة الحمامص مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية”.

وقالت: “مجموعة من “حزب الله” استهدفت مستعمرة المطلة بصاروخ موجّه”.

كما أفادت بـ “قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خراج بلدتي العديسة وكفركلا حيث يستخدم العدو القنابل الحارقة”.

كذلك أفاد مندوب الوكالة في صور بقصف مدفعي معاد على منطقة اللبونة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وجماعة “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى.

يأتي ذلك على وقع “حرب مدمرة” يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 35 يوما،استشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة.

(وكالات)