جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا للنظام السوري ضمن المربع الأمني في درعا

دمشق – «القدس العربي»: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجومين منفصلين، بموجة من القذائف الصاروخية والمدفعية موقعاً عسكرياً للنظام السوري في حي المطار ضمن المربع الأمني في درعا، وذلك بعد ساعات من قصف مماثل استهدف مناطق زراعية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوبي سوريا، رداً على عمليات إطلاق قذائف نحو جنوب هضبة الجولان أطلقت من الأراضي السورية وسقطت ضمن منطقة مفتوحة في الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم شبكة «تجمع أحرار حوران» أيمن أبو نقطة لـ «القدس العربي» إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في الهجوم الأول بنحو خمس قذائف مدفعية، مناطق زراعية خالية في محيط بلدة نافعة في منطقة حوض اليرموك، دون تسجيل إصابات بشرية، وذلك بعدما أطلقت ميليشيات محلية تابعة لإيران صواريخ من نوع «كاتيوشا» في ريف درعا الغربي باتجاه منطقة الجولان المحتل.

كما استهدف فجر الأربعاء، فرع الأمن العسكري في حي المطار بدرعا المحطة، ما أسفر عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي واثنين من عناصره بجروح، وقال المصدر: إن قصفاً صاروخياً استهدف حي المطار في تمام الساعة 4:02 فجراً، مؤكداً أن القصف استهدف مبنى الأمن العسكري، حيث سُمع دوّيه في الحي.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أنه استهدف «بنية عسكرية للجيش السوري في محيط درعا»، وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من الأراضي السورية، وسقوطها في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان، والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي».

وقالت القناة (12) الخاصة إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وحسب المتحدث لـ «القدس العربي»، فإن رئيس فرع الأمن العسكريفي درعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من مرتبات فرع الأمن العسكري أصيبوا بجروح خطيرة، حيث نقل أحدهما إلى مشفى درعا الوطني، والآخر إلى العاصمة دمشق، وذلك نتيجة القصف الذي استهدف فجر الأربعاء، الفرع.

ورجّح المصدر أن يكون إعلان عن الجيش الإسرائيلي استهداف «بنية عسكرية للنظام السوري في درعا» مرتبطاً بشكل مباشر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مبنى الأمن العسكري، الذي أسفر عن إصابة رئيس الفرع بجروح طفيفة مع اثنين من عناصر الفرع.