جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 120 غارة على غزة خلال 24 ساعة

القدس: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 120 غارة جوية على أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تواصل 5 فرق عسكرية عدوانها البري في أنحاء القطاع الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال في بيان الأربعاء: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أغار سلاح الجو على نحو 120 هدفا في أنحاء قطاع غزة”.

وادعى أن الغارات “شملت خلايا مسلحين، ومباني عسكرية، وأنفاق قتال، ومباني مفخخة وبنى تحتية معادية”.

لكن المواطنين في غزة يقولون إن الغارات تستهدف منازل ومراكز إيواء نازحين وتجمعات مدنيين في الشوارع، بما يؤدي يوميا إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 فرق عسكرية من قواته تتابع عملياتها البرية في أنحاء القطاع.

وتابع: “تُعمق قوات الفرقة 98 عملياتها في مدينة غزة شمال القطاع، وتواصل قوات الفرقتين 162 و99 القتال شمال القطاع”.

وأضاف: “كما تواصل قوات فرقة غزة 143 عملياتها في جنوب القطاع”.

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال في بيان إن “الفرقة 36 تواصل عملياتها البرية في جنوب قطاع غزة”.

وتضم الفرقة ألوية عدة، ما يعني أن كل فرقة تضم آلاف العسكريين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)