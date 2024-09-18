جيش الاحتلال الإسرائيلي يصادر مئات الدونمات من الأراضي شمالي الضفة

رام الله: وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية شمالي الضفة الغربية والأغوار.

وقال مسؤول الاستيطان بمحافظة طوباس معتز بشارات ، إن “جيش الاحتلال وزع إخطارات بمصادرة أكثر من 740 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي المواطنين بمحافظة طوباس وشمالي الأغوار”.

وأضاف أن جيش الاحتلال “برر الاستيلاء بأنه لأغراض عسكرية ولم يقدم مزيد من التوضيحات حول هدف المصادرة”، مرجحا أن يكون الغرض “إما إقامة شارع عسكري أو جدار عازل”.

وتابع بشارات أن “الأراضي المقرر مصادرتها تمتد من غرب قرية بردلة حتى قرية تياسير وكلاهما شمال طوباس (بينهما 10 كيلومترات)، وهي منطقة لا تنتشر فيها المستوطنات ولا وجود لمعسكرات للجيش فيها”.

وأشار إلى “حفريات إسرائيلية تجري بمحاذاة شارع رئيسي قرب بلدة عاطوف جنوب شرق طوباس شمالي الأغوار، يعتقد أنها لإقامة جدار إسمنتي”.

وذكر أن الإخطارات الإسرائيلية تطلب من السكان الاعتراض خلال 7 أيام “لكن الأمر صعب نظرا لصعوبة استصدار شهادات تسجيل الأراضي من الدوائر الإسرائيلية التي لا تعطيها لأصحابها أصلا”.

وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية باستيلاء جيش الا بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 تحت مسميات مختلفة: إعلانها محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أسفر عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الحرب على غزة، بدعم أمريكي، ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)