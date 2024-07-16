جيش الاحتلال الإسرائيلي يصادر 441 دونما من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية

رام الله: صادر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 441 دونما من الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت قواته عدة بلدات واعتقلت 4 فلسطينيين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي صادر “441 دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله”.

وأوضحت أن هذه المصادرة تهدف إلى “إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتي نيلي ونعالي المقامتين على أراضي المواطنين”.

وأضافت أن “المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين، وتستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود لوقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

اقتحامات واعتقالات

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اقتحم الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء “بلدات يعبد وعرابة وفقوعة وجلبون في جنين” في شمالي الضفة.

وأضافت أن الجيش فرض “حصارا مشددا على بلدة رامين شرق طولكرم، وحولها إلى ثكنة عسكرية، بعد أن أغلق مداخلها الرئيسية كافة”.

وحسب الوكالة، يواصل الجيش اقتحامه بلدة رامين ونشر دوريات عسكرية راجلة ومحمولة في شوارعها وأزقتها.

وتابعت: كما “اعتلت قوات الاحتلال أسطح منازل بعد مداهمتها وتفتيشها وإجبار أصحابها على مغادرتها بعد استجوابهم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من منازل ومحال تجارية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ادعى الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين “أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق رامين”.

وذكرت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة “إكس”، أن الزجاج المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة.

ووفق “وفا”، اعتقل الجيش 4 فلسطينيين هم “شاب من قرية المنية جنوب شرق بيت لحم (جنوب) وثلاثة مواطنين عند حاجز عسكري على مدخل مدينة أريحا الشمالي (شرق)”.

فيما قال المشرف العام لمنظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” (أهلية) حسن مليحات، في بيان، إن “مستوطنين اقتحموا مساء اليوم (الثلاثاء) مجرى مياه نبع العوجا شمال أريحا”.

وأضاف أنهم “قاموا برسم علم دولة الاحتلال على القناة التي تجري عبرها المياه القادمة من النبع الرئيسي، واستفزوا المواطنين الذي يحضرون إلى قناة المياه للتزود بالماء لهم ولمواشيهم”.

وأفاد بأن اقتحامات متكررة لنبع مياه العوجا تهدف إلى “فرض السيطرة التدريجية على المياه، وصولا إلى حرمان الفلسطينيين منها، والضغط لترحيل التجمعات البدوية”.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)