جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان منطقتين في شمال قطاع غزة- (تدوينة)

القدس: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أمر إخلاء لسكان منطقتين تقعان في شمال قطاع غزة، وذلك استعدادا لشن هجوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس” “إلى جميع المدنيين القاطنين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”، داعيا إياهم الى التحرك غربا في اتجاه مدينة غزة.

وزعم أدرعي أن “عمليات قنص وأنشطة إرهابية تنفذ من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع”.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بيت حانون والشيخ زايد

🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴

⭕️في ضوء تنفيذ عمليات قنص وأنشطة إرهابية انطلاقًا من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التى يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات… pic.twitter.com/NVMVUm84do — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2025

استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 آذار/مارس المنصرم، بعد هدنة استمرت شهرين وانهيار الاتفاق مع حماس عقب خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51355 شهيدا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

(وكالات)