سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان منطقتين في شمال قطاع غزة- (تدوينة)

منذ 56 دقيقة

بيت حانون- أرشيف

حجم الخط
0

القدس: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أمر إخلاء لسكان منطقتين تقعان في شمال قطاع غزة، وذلك استعدادا لشن هجوم.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس” “إلى جميع المدنيين القاطنين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”، داعيا إياهم الى التحرك غربا في اتجاه مدينة غزة.
وزعم أدرعي أن “عمليات قنص وأنشطة إرهابية تنفذ من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع”.

استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 آذار/مارس المنصرم، بعد هدنة استمرت شهرين وانهيار الاتفاق مع حماس عقب خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة.
وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51355 شهيدا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس- (صورة)
12 - أبريل - 2025
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء مناطق في شرق مدينة غزة
11 - أبريل - 2025
وزير الجيش الإسرائيلي يعلن إجلاء واسعا لسكان غزة لتوسيع العملية العسكرية
2 - أبريل - 2025
بعد الشمال.. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق في رفح جنوب غزة- (فيديو)
1 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية