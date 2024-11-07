سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان عدة أحياء في شمال قطاع غزة- (تدوينة)

7 - نوفمبر - 2024

القدس: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أمر إخلاء لسكان عدة أحياء في شمال قطاع غزة بعد تصنيفه إياها “مناطق قتال خطيرة”.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس سكان أحياء “شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة” الى إخلائها والتوجه جنوبا، معتبرا أنها “مناطق قتال خطيرة”.

وأشار الى أن الفصائل المسلحة تطلق من هذه المناطق “قذائف صاروخية في اتجاه دولة إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر الخميس إنه “يجري حاليا إجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق آمنة”.

وأضاف زاعما خلال مؤتمر صحافي “نحن نعزل المدنيين في غزة عن المقاتلين حتى نتمكن من اعتقال المقاتلين”.

  1. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 5:29 م

    مجانين صهاينة يتلاعبون بمدنيين عزل و العالم يتفرج ……! هذا العالم اللذي يتدحرج نحو التحلل الكامل بسبب هؤلاء المجانين …! لكن لن ينجحوا و سيكونون وحدهم ضحية جنونهم …!

