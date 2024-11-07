جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان عدة أحياء في شمال قطاع غزة- (تدوينة)

القدس: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس أمر إخلاء لسكان عدة أحياء في شمال قطاع غزة بعد تصنيفه إياها “مناطق قتال خطيرة”.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس سكان أحياء “شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة” الى إخلائها والتوجه جنوبا، معتبرا أنها “مناطق قتال خطيرة”.

وأشار الى أن الفصائل المسلحة تطلق من هذه المناطق “قذائف صاروخية في اتجاه دولة إسرائيل”.

#عاجل 🔴 الى كل السكان المتواجدين في قطاع غزة وتحديدًا في أحياء شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة.

⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق مرة أخرى قذائف صاروخية تجاه دولة اسرائيل.

⭕️لقد تم تخذير المنطقة المحددة عدة مرات في السابق. نخبركم ان المنطقة المحددة تعتبر… pic.twitter.com/IMHqiyUKSE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2024

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر الخميس إنه “يجري حاليا إجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق آمنة”.

وأضاف زاعما خلال مؤتمر صحافي “نحن نعزل المدنيين في غزة عن المقاتلين حتى نتمكن من اعتقال المقاتلين”.

(وكالات)