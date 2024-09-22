جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في اقتحام مخيم بلاطة شمالي الضفة 

رام الله: أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما طالت اقتحامات أخرى عدة قرى وبلدات بمختلف المحافظات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة بالرصاص الحي في البطن لشاب (22 عاماً) خلال مواجهات في مخيم بلاطة بنابلس”.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت، وانتشار في عدد من حارات المخيم”.

فيما قال شهود عيان إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وتسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار واشتباكات وأصوات عمليات تفجير”.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على قناتها في تلغرام، إن عناصرها “يتصدون لقوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص والعبوات المتفجرة من عدة محاور في مخيم بلاطة”.

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال مداهماته لقرى وبلدات فلسطينية بعدة محافظات، وشن حملات اعتقال وتفتيش تخلل بعضها مواجهات، وفق “وفا”.

فشمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال اقتحم قرية حارس، غرب سلفيت، واحتجز العشرات من سكانها.

وأضافت أن تلك القوات “اقتحمت القرية، واعتلت أسطح المنازل وفتشت العديد منها، واحتجزت عشرات المواطنين بينهم أطفال، وأخضعتهم للتحقيق الميداني”.

وشمالي الضفة أيضا، أشارت الوكالة إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية عربونة، شمال شرق مدينة جنين، ووقوع إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قرية كُفر قَلّيل، جنوب نابلس.

أما وسط الضفة، فتداول ناشطون مقطع فيديو لجنود يقومون بتوقيف عدد من الفلسطينيين مقيدي الأيدي، دون أن تتضح ملابسات ما إذا اعتقلوا أو أفرج عنهم.

وجنوبي الضفة، استهدفت الاقتحامات عددا من الأحياء والمنازل في بلدتي يطا والريحية، ومخيم الفوار جنوبي محافظة الخليل، أسفرت عن اعتقال مواطن من الريحية.

على صعيد اعتداءات المستوطنين، ذكرت “وفا” أن مستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في منطقتي “خلايل اللوز” و”خلة النحلة” جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)