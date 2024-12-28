جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقله ويقتحم بلدات بالضفة الغربية

رام الله: أصيب شاب فلسطيني، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار اقتحاماته لبلدات عدة بالضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على مركبة جنوب مدينة طولكرم، ما أدى إلى إصابة سائقها واعتقاله.

وأضافت أن هوية الشاب المصاب أو طبيعة إصابته لم تُعرف بعد.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدتي تقوع والخضر، جنوب شرق وجنوب مدينة بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وخلال الاقتحام، أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات، بحسب “وفا”.

وفي مدينة الخليل، قال الناشط عارف جابر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة منازل قرب مستوطنة “كريات أربع”، شرق الخليل.

وأوضح جابر، أن قوات الاحتلال أخرجت نحو 70 شخصاً، بينهم أطفال، إلى العراء في ظل البرد الشديد.

وأشار إلى أن المنازل تعود لعائلة دعنا، وأن الاقتحام تم دون سابق إنذار.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 يخضع الفلسطينيون في البلدة القديمة من مدينة الخليل، حيث تنتشر عدة بؤر استيطانية، لإجراءات أمنية مشددة وقيودا على الحركة والتنقل.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(وكالات)