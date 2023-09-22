طائرات حربية لجيش الاحتلال تقصف نقطة رصد لـ”حماس” شرقي غزة

غزة: قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، نقطة رصد لحركة “حماس” شرقي قطاع غزة.

حيث قصفت طائرة إسرائيلية نقطة رصد عسكرية لحركة “حماس” شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، دون أنباء فورية عن إصابات.

يذكر أن الغارة الإسرائيلية جاءت بعد تظاهرات شارك فيها مئات الشبان قرب السياج الفاصل

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، في بيان وصفه بـ”الأولي” أن “جيش الدفاع يغير في هذه الأثناء في قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل ستنشر لاحقًا.

والجمعة، أصيب 22 فلسطينيا أثناء تفريق قوات الاحتلال تظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي غزة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ويذكر أن مئات الفلسطينيين توافدوا نحو السياج الفاصل للمشاركة في تظاهرات دعا إليها شبان يطلقون على أنفسهم “الشباب الثائر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية.

وذكر أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية المستخدمة وألقوا قنابل الصوت بالقرب من السياج الفاصل..



وفي الجانب الآخر من السياج، نشر جيش الاحتلال قواته وآلياته، ووحدة القناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع.

وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات مماثلة استشهد فيها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، الأحد، بمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية” مع قيام شرطة الاحتلال بإفراغه من المصلين، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب .

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء الجمعة الماضي، بحلول عيد “رأس السنة العبرية” وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

(وكالات)