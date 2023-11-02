جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان “مخيم الشاطئ” التوجه لجنوب قطاع غزة

غزة: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء الفوري إلى جنوب القطاع.

جاء ذلك في منشورات ورقية ألقتها الطائرات الإسرائيلية، على المخيم.

وجاء في نص المنشورات: ” إلى سكان مخيم الشاطئ جيش الدفاع يطالبكم بإخلاء الفوري من شمال القطاع على المناطق الإنسانية في الجنوب المواصي غربي مدينة خانيونس عبر طريق البحر (في إشارة إلى شارع الرشيد الساحلي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه)”.

وأضاف: “انتهى الوقت – في الساعات القريبة سوف تقوم قواتنا بقصف مخربي حركة حماس بقوة ساحة، لا نعدكم بأن تكون هناك رسالة أخرى، أخلوا فورا”.

وسبق أن طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب وادي غزة وترك مناطق شماله التي تشمل أيضا مدينة غزة.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية “عمقت توغلها” داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز، الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالا 9061 من الفلسطينيين، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما استشهد 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)





