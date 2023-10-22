جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد ناشطا فلسطينيا من منزله في الخليل بالضفة

تل أبيب: ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الأحد أن قوات الاحتلال طردت ناشطا فلسطينيا بارزا من منزله في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، حيث تردد أن الجيش كثف أيضا قيوده على حركة الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الناشط عيسى عمرو إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءوا إلى منزله الأربعاء الماضي وأبلغوه بأنه يجب عليه مغادرة الخليل خلال فترة الحرب قبل أن يعودوا بعد ذلك بيومين ويسلموه أمرا عسكريا يجبره على إخلاء المكان.

ويعيش عمرو في المنطقة “هـ2” الواقعة جنوبي الخليل، والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وطلب الأمر العسكري منه أن ينتقل إلى المنطقة “هـ1” الواقعة بجنوب شرقي الخليل والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وقال إن الجنود الإسرائيليين وصلوا يوم الجمعة الماضي بعدما شاهدوا الناشط لحركة “كسر الصمت” مع صحافي بريطاني.

واستأنف عمرو في أمر الطرد، مشيرا إلى أن “النقل القسري لسكان يتمتعون بالحماية من أراض محتلة هو انتهاك لقوانين الحرب ويمكن أن يشكل جريمة جنائية”.

(وكالات)



