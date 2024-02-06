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جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني قرب نابلس- (فيديو)

منذ 57 دقيقة

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القدس: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، الثلاثاء، بدعوى الهجوم على موقع عسكري، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة “12” العبرية، إن “فلسطينيا أطلق النار على موقع عسكري إسرائيلي قرب نابلس”.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي “أطلق النار على الفلسطيني، وتم تحييده”، دون مزيد من التفاصيل.
ونفت القناة وقوع أي إصابات بين الجنود الإسرائيليين جراء الواقعة.

ولم تتوفر على الفور شهادات شهود عيان فلسطينيين على الحادث، كما لم تكشف سلطات الاحتلال أي تفاصيل إضافية عن الحادث أو هوية الفلسطيني الذي تم تحييده.
ويستخدم جيش الاحتلال لفظ “تحييد” في إشارة لعملية إطلاق النار على أي مهاجم سواء لقتله أو شل حركته، لكنه في كثير من الوقائع تسفر هذه الممارسات عن استشهاد المهاجم.
وأمس الاثنين، استشهد طفل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن أيضا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين.
(وكالات)

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