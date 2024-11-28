جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخا اعتراضيا ضد إحدى مسيراته بالخطأ

القدس: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس،صاروخا اعتراضيا على “هدف جوي مشبوه” فوق الأراضي اللبنانية، تبين لاحقا أنه تابع له وليس لـ”حزب الله”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “تم إطلاق صاروخ اعتراض بعد الاشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية، والحدث انتهى”.

وأضاف في بيان لاحق أنه كان “تشخيصا خاطئا” للهدف الذي أطلق صاروخ اعتراضي نحوه.

ولكن إذاعة جيش الاحتلال، نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: “هذه مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وليست طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله”.

ولم يتضح على الفور إذا ما كان صاروخ الاعتراض قد أصاب الهدف.

وفجر الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار، ما أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل قُتل 124 إسرائيليا بينهم 79 جنديا، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران “حزب الله” منذ سبتمبر الماضي، وفق القناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريتين.

(وكالات)